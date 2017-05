https://de.sputniknews.com/politik/20170502315605843-putin-trump-telefonat-treffen-syrien-nordkorea/

Die Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, haben sich für ihr Treffen am Rande eines G20-Gipfels am 7./8. Juli in Hamburg ausgesprochen. Das teilte der Kreml am Dienstag nach einem Telefonat der beiden Staatschefs mit.

Die Präsidenten vereinbarten ferner, den Dialog der beiden Außenminister zur Suche nach Möglichkeiten für die Beilegung der Syrien-Krise zu aktivieren. Verwiesen wurde auf die Notwendigkeit, die Handlungen Russlands und der USA im Kampf gegen den Terrorismus in Syrien abzustimmen. Dem Kreml zufolge werden die Chefdiplomaten Sergej Lawrow und Rex Tillerson ihre Präsidenten über die Entwicklung in Syrien operativ informieren.

Es komme auch darauf an, gemeinsam an der Lösung der Krise um Nordkorea zu arbeiten und die Spannungen auf der Halbinsel abzubauen. In diesem Zusammenhang rief Putin seinen Gesprächspartner zur Zurückhaltung auf.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge