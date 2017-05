Wie lange noch wollt ihr Marionetten sein

Seht ihr nicht, ihr seid nur Steigbügelhalter

Merkt ihr nicht, ihr steht bald ganz allein

Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter

Wie lange noch wollt ihr Marionetten sein

Seht ihr nicht, ihr seid nur Steigbügelhalter

Merkt ihr nicht, ihr steht bald ganz allein

Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter

[Strophe 1]

Und weil ihr die Tatsachen schon wieder verdreht

Werden wir einschreiten

Und weil ihr euch an Unschuldigen vergeht

Werden wir unsere Schutzschirme ausbreiten

Denn weil ihr die Tatsachen schon wieder verdreht

Müssen wir einschreiten

Und weil ihr euch an Unschuldigen vergeht

Müssen wir unsere Schutzschirme ausbreiten

[Hook]

Wie lange noch wollt ihr Marionetten sein

Seht ihr nicht, ihr seid nur Steigbügelhalter

Merkt ihr nicht, ihr steht bald ganz allein

Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter

[Strophe 2]

Aufgereiht und scheiternd wie Perlen an einer Perlenkette

Geht eine Matroschka weiter, ein Kampf um eure Ehrenrettung

Ihr seid blind für Nylon und Fäden an eueren Gliedern und

Hat man euch im Bundestag, ihr zittert wie eure Gliedmaßen

Alles nur peinlich und so was nennt sich dann Volksvertreter

Teile eures Volks – nennt man schon Hoch- beziehungsweise Volksverräter

Alles wird vergeben, wenn ihr einsichtig seid

Sonst sorgt der wütende Bauer mit der Forke dafür, dass ihr einsichtig seid

Mit dem zweiten sieht man

[Rap]

Wir steigen euch aus Dach und verändern Radiowellen

Wenn ihr die Tür nicht aufmacht, öffnet sich plötzlich ein Warnung durchs Fenster

Vom Stadium zum Zentrum eine Wahrheitsbewegung

Im Name des Zetters erstrahlt die Neonreklame im Regen

Zusammen mit den Söhnen werde ich Farbe bekennen

Eure Parlamente erinnern mich stark an Puppentheater

Ihr wandelt an Fäden wie Marionetten

Bis wir euch mit scharfer Schere von der Nabelschnur Babylons trennen!

Ihr seid so langsam und träge

Es ist entsetzlich

Denkt, Ihr wisst alles besser

Und besser gehts nicht, schätz ich

Doch wir denken für euch mit und lieben euch als Menschen

Als Volks-in-die-Fresse-Treter, stößt Ihr an unsere Grenzen

Und etwas namens Pizzagate gibts ja noch auf der Rechnung

Bei näherer Betrachtung steigert sich doch das Entsetzen

Und wenn ich nur einen in die Finger bekomme

Dann zerreiß ich ihn in Fetzen

Und da hilft auch kein Verstecken hinter Paragraphen und Gesetzen

[Hook]

Wie lange noch wollt Ihr Marionetten sein

Seht Ihr nicht, Ihr seid nur Steigbügelhalter

Merkt Ihr nicht, Ihr steht bald ganz allein

Für Eure Puppenspieler seid Ihr nur Sachverwalter

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge