Rubikon — Magazin für die kritische Masse

Jean Ziegler, Globalisierungskritiker

Daniela Dahn, Schriftstellerin & Publizistin

Konstantin Wecker, Liedermacher

Gaby Weber, Journalistin & Filmemacherin

Daniele Ganser, Historiker & Friedensforscher

Rainer Mausfeld, Wahrnehmungs- & Kognitionsforscher

Sven Böttcher, Schriftsteller & Drehbuchautor

Maren Müller, Medien­kritikerin

Klaus-Jürgen Bruder, Psychologe & Psychoanalytiker

Karin Leukefeld, Auslands­korrespon­entin & Publizistin

Matthias Burchardt, Philosoph

Hannes Hofbauer,Verleger & Publizist

Prof. Werner Ruf, Friedensforscher

Mathias Bröckers, Bestsellerautor

Walter van Rossum, Autor & Journalist

Jörg Becker, Friedensforscher & Medienkritiker

Arnulf Rating, Kabarettist

Rainer Roth, Sozialwissenschaftler

Werner Rügemer, Publizist

Conrad Schuhler, Volkswirt

Winfried Wolf, Umweltaktivist

Hans See, Politikwissenschaftler

Jochen Scholz, Geopolitik-Analyst

Mag Wompel, Industriesoziologin & Publizistin

