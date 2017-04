Sonntag 7. Mai 2017 um 18 Uhr 30

Friko-Plenum

im PallasT, Pallasstr. 35 Ecke Potsdamer Str.

(U2 Bülowstr., U7 Kleistpark, M48 u. 85, A187 u. 106)

zum Thema:

Am 7./8. Juli 2017 findet der G20 Gipfel in Hamburg statt.

Große Gegenaktionen werden erwartet.

Wer demonstriert da gegen wen?

Wie sinnvoll sind Proteste gegen die G20?

