Korea-Krise: China warnt Trump vor Regime Change

In einem Leitartikel hat die staatseigene chinesische Zeitung Global Times vor den drastischen Konsequenzen einer US-Intervention in Nordkorea gewarnt. Dies hätte eine militärische Reaktion Chinas zur Folge. Stattdessen sei eine diplomatische Lösung nötig.

Hier weiter: https://deutsch.rt.com/asien/49674-korea-krise-china-warnt-trump/

Aufmarsch gegen Nordkorea: Wem nützt das Zündeln im Fernen Osten? (I)

Der ehemalige Pentagon-Chef William Perry macht deutlich, dass von Nordkorea kein Angriff zu erwarten ist. Wenn das aber stimmt: Warum gibt es dann den massiven militärischen US-Aufmarsch in Südkorea und der ganzen Region?

Hier weiter: https://deutsch.rt.com/meinung/49540-aufmarsch-gegen-nordkorea-wem-nutzt/

Aufmarsch gegen Nordkorea: Den Sack Nordkorea schlagen, um den Esel China zu treffen (II)

Für US-Kriegstreiber ist ein Krieg mit China früher oder später unausweichlich. Manche wollen ihn lieber früher. Werden derzeit in Korea die Weichen zum Dritten Weltkrieg gestellt?

Hier weiter: https://deutsch.rt.com/meinung/49548-aufmarsch-gegen-nordkorea-krieg-china/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge