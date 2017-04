Russische UN-Experten legen OPCW Beweise vor: „Giftgasangriff in Idlib war inszeniert“ (RTdeutsch)

#Russland hat der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (#OPCW) Beweise dafür vorgelegt, dass die angebliche Giftgasattacke in der syrischen Provinz #Idlib Anfang April inszeniert wurde. Die Art und Weise, wie zurzeit die Ermittlungen laufen, wurde von russischen Experten mehrfach kritisiert. #ChanSchaichun #KhanSheikhoun #Syrien

https://deutsch.rt.com/international/49474-russische-experten-kritisieren-opcw-vorschl%C3%A4ge-unabh%C3%A4ngige-untersuchung-syrien-giftgasattacke/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge