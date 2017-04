Wer profitiert von der Giftgas-Attacke. NICHT ASSAD. Einzig die Terroristen, die bereits dabei waren den Krieg zu verlieren, profitieren von diesen Lügen.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge