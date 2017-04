Gute Nachricht – Großdemonstrationen in Venezuela (junge Welt)

Wenn es darauf ankommt, rückt Venezuelas Linke zusammen. Trotz aller Querelen und trotz der auch im chavistischen Lager weitverbreiteten Unzufriedenheit mit der Arbeit der Regierung versammelten sich am Mittwoch Hunderttausende in Caracas und anderen Städten, um den bolivarischen Prozess gegen die rechte Opposition zu verteidigen. Durch ihre Präsenz versperrten sie den Regierungsgegnern den Weg in das Stadtzentrum und damit die Möglichkeit, den Präsidentenpalast anzugreifen.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/artikel/309323.gute-nachricht.html

und

¡No Pasarán!

Venezuela: Chavistas verhindern mit Großdemonstration Angriff auf Regierung. Ausschreitungen von Oppositionellen fordern Todesopfer

Von André Scheer

https://www.jungewelt.de/artikel/309287.no-pasar%C3%A1n.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge