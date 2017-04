Berlin 19. April – Gesprächsforum: Deutsche Unternehmer in Russland – Hosted by Berliner Freunde der Völker Russlands e.V.

Wer das Miteinander ermöglicht, schafft die Grundlage für Frieden.

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland reichen Jahrhunderte zurück und waren ein Garant für prosperierende Zeiten für beide Seiten.

Auch heute haben beide große Potentiale, wenn sie gemeinsam und in Frieden agieren.

Ins Besondere gilt dies für die junge Generation. Der moderne Arbeitsmarkt lässt Grenzen verschwinden und neue Möglichkeiten entstehen. Der Lebensmittelpunkt und der Arbeitsort werden vollkommen unabhängig voneinander. Das ist eine große Chance für diese jungen Menschen, aber auch für die beiden Länder und den Kontinenten.

Doch was gilt es zu beachten?

Und vor allem: Wo und wie fängt man an?

In unserer Auftaktveranstaltung soll es darum gehen, welche Potentiale existieren, was es zu beachten gilt und welche Erfahrungen es bereits gibt.

Ablauf:

∙ Vorstellung

∙ Einleitung: Die neue Arbeitswelt

∙ Talk I: Arbeiten als Deutscher in Russland

∙ Talk II: Arbeiten als Russin in Deutschland

∙ Diskussion und Ausblick

∙ Wer mag: Abschluss bei Getränken und Essen in der näheren Umgebung

http://www.berliner-freunde-russlands.de/aktuelle-veranstaltungen.html

