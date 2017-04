Wer ist in Syrien wofür verantwortlich? Welches Ereignis ist aus welchen Gründen wichtig, und welches ist es nicht? Die Berichterstattung der westlichen Medien scheint einer Agenda zu folgen. Gute Opfer lassen sich gegen Syrien oder Russland instrumentalisieren und bekommen jede Aufmerksamkeit. Schlechte Opfer hingegen haben das Potential, am Narrativ von Gut und Böse zu kratzen. Sie werden heruntergespielt. Oder den „Bösen“ in die Schuhe geschoben.

