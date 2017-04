Die »Lokomotive der Weltwirtschaft« steht weiter unter Dampf: Während in der Nachbarschaft die politischen und militärischen Spannungen zunehmen, läuft die chinesische Ökonomie auf Hochtouren.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/309109.lokomotive-weiter-unter-dampf.html

