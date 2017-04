Islamistischer Hintergrund immer fragwürdiger. Am Ort des Anschlags gefundene Bekennerschreiben führen vielleicht bewusst in die Irre. Rechtsextremer Hintergrund des Anschlags keineswegs auszuschließen. Sicherheitskreise halten es auch für möglich, dass ein ausländischer Nachrichtendienst hinter dem Anschlag steht.

http://www.tagesspiegel.de/politik/nach-anschlag-auf-bvb-bus-in-dortmund-neues-bekennerschreiben-kuendigt-weiteren-angriff-an/19673754.html

