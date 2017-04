Der Irre mit der Bombe – Drohgebärde gegen Iran und Nordkorea: Kriegsherr und US-Präsident Donald Trump lässt Massenvernichtungswaffe über Afghanistan abwerfen (junge Welt)

Ob »Tomahawks« nach Syrien oder die »Mutter aller Bomben« nach Afghanistan: Donald Trump treibt die Eskalation von Kriegen weltweit voran

hier zum Artikel

https://www.jungewelt.de/artikel/309000.der-irre-mit-der-bombe.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge