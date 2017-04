Coop Anti-War Cafe als Partner des International Uranium Festival / Berlin Oktober 2017

http://uraniumfilmfestival.org/de

Filmfestival im CineStar Kino in der KulturBrauerei vom 11. – 15. Oktober 2017:

Eröffnung mit Deutschland- oder Europapremiere eines atomaren Films am Mittwoch, 11.10., 19 Uhr

Donnerstag, 12.10.-Samstag, 14.10., jeweils 2 Filmblöcke mit atomaren Filmen der Official Selection 2017 um 18 Uhr und um 20 Uhr

Abschlussveranstaltung mit Abschlussfilm und Preisverleihung am Sonntag, 15.10., 19 Uhr

Fotoausstellungen und Sonderveranstaltungen im Zeiss-Großplanetarium in der Prenzlauer Allee:

Anlässlich des Jahrestages des radioaktiven Unfall von Goiânia – Brasiliens Tschernobyl von 1987 wird hierzu eine Ausstellung von Norbert Suchanek gezeigt sowie die IPPNW Ausstellung “Hibakusha Weltweit” und mit einer großen Sonderveranstaltung mit Kurzfilmscreening im Kino des Planetariums eröffnet (Termine sind noch nicht festgelegt)

Sonderveranstaltung der ICBUW zum Thema DU-Munition mit Filmscreening + Expertenrunde im Planetarium am Sonntag, 15.10., 15-18 Uhr

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge