Ex-General Kujat: Obamas Syrien-Kriegsplan von 2013 wird von Trump umgesetzt

In einer Talkshow (auf einem österreichischen Privatsender, Servus TV) kam u.a. Ex-General Kujat zu Wort.

Kujat erklärte, dass der Angriff auf Shayrat exakt dem Drehbuch folgte, nach welchem Obama 2013 (nach dem angeblichen Giftgasangriff seitens Syriens, also dem Überschreiten von Obamas „roter Linie“) Syrien militärisch angreifen wollte (was dann aber infolge der Intervention Lawrows und der anschließenden Vernichtung der syrischen Chemiewaffen nicht stattfand).

Ein anderer Diskutant äußerte die Ansicht, dass zwar Trump den Angriffsbefehl gegen Shayrat gegeben habe, die entsprechenden Angriffspläne ihm aber von anderen (sprich: dem Pentagon bzw. der Navy) vorgelegt worden seien. (Das bedeutet, dass hier letzten Endes ein schon länger existierender Plan des US-Kriegsestablishments umgesetzt wurde).

Es kann also nur noch besser (bzw. vermutlich noch schlimmer) werden.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge