Nordkorea könnte, laut Aussagen des japanischen Premierministers Shinzo Abe, die Fähigkeit haben, Raketen abzuschiessen, die mit Sarin-Nervengas ausgerüstet sind.

Abe machte diese Äusserungen vor Einlassungen in Erwartung eines weiteren möglichen Atomwaffentest oder weiterer Raketenabschüsse.

Quelle: Reuters

