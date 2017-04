Einschätzungen russischer Medien über Verhältnis zur USA

US-Präsident Donald Trump ist von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und Russland überzeugt. Dies schrieb er am Donnerstag bei Twitter. Dabei hatte Trump noch vor kurzem behauptet, das amerikanisch-russische Verhältnis hätte womöglich seinen historischen Tiefpunkt erreicht.

„Alles wird gut zwischen den USA und Russland. Zur richtigen Zeit wird jeder zur Besinnung kommen, und es wird andauernden Frieden geben!“, so Trump.

https://de.sputniknews.com/politik/20170413315327412-trump-beziehungen-russland-usa/

Der neue US-Außenminister habe sich deutlich stärker als sein Amtsvorgänger John Kerry gezeigt. „Er machte einen starken Eindruck“, so der Diplomat und weiter. „Er (Tillerson) mag es nicht, mit Journalisten zu sprechen. Doch er verhandelt glänzend und ist ein starker Charismatiker. Im Vergleich zu ihm war Kerry viel schwächer.“

https://de.sputniknews.com/politik/20170413315325726-tillerson-verhandlungen-moskau-begeisterung/

Der russische Chefdiplomat Sergej Lawrow hat seinen US-Amtskollegen Rex Tillerson gebeten, Moskau nicht „vor die falsche Wahl – mit uns oder gegen uns“ zu stellen.

https://de.sputniknews.com/karikatur/20170412315314877-tillerson-trick-or-treat/

„Ihr habt wohl Angst bekommen, die Ruhe verloren, dass wir mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten werden. Ihr tut alles, um dieses Zusammenwirken zu untergraben“, sagte Safronkow an Rycroft gewandt. Und weiter: „Sieh mich an, schau nicht weg, was weichst Du meinem Blick aus?“

https://de.sputniknews.com/politik/20170413315323887-peskow-rechtfertigt-scharfen-ton-im-un-scherheitsrat/

„Wir hoffen darauf, dass diese Analyse auch dem US-Präsidenten bekannt sein wird und wenigstens ihn begreifen lässt, was uns aus unserer Sicht in der vorigen Periode, in den vorigen mehreren Jahren in solch eine bilaterale Sackgasse geführt hat“, fuhr er fort.

„Man kann jene Tatsache als konstruktiv bezeichnen, dass das Verständnis von der Notwendigkeit der Dialogpflege für die Problemlösungssuche fixiert werden kann“, fügte der Kremlsprecher hinzu.

https://de.sputniknews.com/politik/20170413315327368-kreml-putin-tillerson-treffen/

