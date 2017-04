Allerdings zu meiner Verwunderung: sowohl in der englischen Übersetzung als auch in der deutschen Übersetzung heisst es wiederholt: „das Regime von Assad“ – Fehler in der Übersetzung? Oder beginnt man langsam Distanz zu signalisieren? Wie bis 2014 geschehen. Erst danach sprach man wie ich meine korrekterweise zumeist von der Assad-Regierung.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge