Der russische Außenminister Sergej Lawrow nannte den jüngsten US-Raketenangriff auf die syrische Al-Shayrat-Luftbasis einen „illegalen Angriff auf Syrien“, während er bei einem Treffen mit dem US-Außenminister Rex Tillerson in Moskau am Mittwoch sprach. „Wir glauben, dass es von großer Wichtigkeit ist, dass solche Aktionen in Zukunft nicht wieder vorkommen“, betonte Lawrow.

https://deutsch.rt.com/kurzclips/49090-lawrow-us-angriff-illegale-attacke/

