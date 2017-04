Die Organisatoren des Ostermarsches fordern den sofortigen Stopp der Militarisierung der deutschen Außenpolitik, ein Ende der »Drohpolitik gegen Russland« und ein Bleiberecht für Geflüchtete. Auch den Zusammenhang zwischen Aufrüstung und Sozialabbau wollen sie erneut thematisieren.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/artikel/308885.gegen-krieg-als-normalzustand.html

