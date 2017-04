VIDEO – TITEL: Die vollständige Übersetzung des Events „Freiheit & Demokratie – Globale Themen im Kontext“ mit Edward Snowden & führenden internationalen Experten

Themen & Experten:

Entwicklung, Möglichkeiten und Notwendigkeit von politischem Aktivismus und Graswurzelbewegungen mit Sre ć ko Horvat

Aufgaben und Rollen von unabhängigen Medien und Leitmedien mit Paul Jay

Freiheit und Demokratie im ökonomischen System mit Richard D. Wolff

Westliche Außenpolitik und die Rolle Deutschlands mit Jürgen Todenhöfer

US-Außenpolitik und die Rüstungsindustrie mit Jeremy Scahill

Privatsphäre, Bürgerrechte und Massenüberwachung mit Edward Snowden URL: http://www.actvism.org/events/events-globale-themen-im-kontext/

