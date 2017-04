US-Congresswoman Tulsi Gabbard opposes U.S. attack on Syria – demands information on gas-attack evidence – US-Militärschlag wird von der US-Abgeordneten verurteilt

Der Militärschlag gegen die Syrisch Arabische Armee wird von der US-Abgeordneten Tulsi Gabbard verurteilt.

Die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard veröffentlichte am 06.04.2017 nach den von den Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführten militärischen Schlägen gegen Einrichtungen der syrischen Regierung folgende Erklärung: „Es macht mich wütend und traurig, dass Präsident Trump den Rat von Kriegstreibern befolgt und unseren illegalen Krieg zum Sturz der syrischen Regierung eskaliert hat. Diese Eskalation ist kurzsichtig und wird mehr tote Zivilisten, mehr Flüchtlinge, die Stärkung von al-Qaeda und anderen Terroristen und einen möglichen atomaren Krieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland zur Folge haben.“

Gabbard weiters: „Diese Administration hat rücksichtslos gehandelt, ohne Sorgfalt und ohne die düsteren Konsequenzen des Angriffs der Vereinigten Staaten von Amerika auf Syrien zu bedenken, ohne auf die Sammlung von Beweisen vom Ort der chemischen Vergiftung zu warten.“

Die Kongress-Abgeordnete fordert zuerst Beweise: „Wenn Präsident Assad tatsächlich dieses schrecklichen chemischen Angriffs auf unschuldige Zivilisten schuldig ist, dann werde ich die Erste sein, die seine Verfolgung und Verurteilung durch den Internationalen Strafgerichtshof fordert. Wie auch immer, aufgrund unseres Angriffs auf Syrien könnte diese Untersuchung nicht einmal möglich sein. Und ohne solche Beweise wird eine erfolgreiche Verfolgung viel schwerer sein.“

Hier in zwei Interviews bei CNN und Fox News

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge