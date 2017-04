Der Selbstmord-Attentäter wurde daran gehindert, die Kirche zu betreten. Der koptische Patriarch von Alexandrien, Tawadros II., zelebrierte in der Kirche die Palmsonntag-Messe.

Kurz davor hatte es einen Selbstmord-Anschlag in der nordägyptischen Stadt Tanta gegeben. Berichte sprechen von 30 Toten und 70 Verletzten.

