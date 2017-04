Der russische Außenminister Sergej Lawrow gab im Rahmen einer Pressekonferenz bei einem Treffen der GUS-Außenminister in der usbekischen Hauptstadt Taschkent eine Stellungnahme zu dem US-amerikanischen Angriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt in der Nacht zu Freitag ab, indem er das Vorgehen der US-Regierung scharf kritisierte.

