Schwedische Ärzte: Weißhelme töten Kinder für Fake-VIDEO (18+) der Giftgas-Attacke (sputniknews)

Die SWEDHR-Mediziner nahmen laut dem Bericht die Aufnahmen mit den syrischen Kindern, die angeblich einen Chemiewaffenangriff überlebt hatten, genauer unter die Lupe. Dabei sollen sie zu dem Schluss gekommen sein, dass den Kindern Adrenalin-Spritzen mit einer langen Nadel mitten in die Brust gegeben werde. Erste Hilfe nach einer Giftgas-Attacke sehe anders aus, betonten die Ärzte. Den Kindern sei außerdem das Medikament nicht verabreicht worden, indem die Spritzenkolben nicht gedrückt wurden.

weiter hier

https://de.sputniknews.com/politik/20170408315250470-schwedische-aerzte-weisshelme-toeten-kinder/

