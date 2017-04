Bartsch & DIE LINKE müssen endlich TACHELES reden

Es müsste allerdings von Bartsch und der Partei DIE LINKE viel deutlicher darauf hingewiesen werden, dass es zur Lösung der Probleme in Syrien wenig hilfreich ist, wenn deutsche Spitzenpolitiker immerzu die Positionen der syrischen Opposition und ihrer Verbündeten vertreten und deren völlig unhaltbaren Behauptungen öffentlich verlautbaren und nachbeten.

Hierzulande werden terroristische Aktivitäten – zumindest nach offizieller Lesart und durchgehend von der Bevölkerung – vehement abgelehnt und bekämpft.

Zugleich wird aber jegliche Zusammenarbeit mit der Assad-Regierung gegen terroristische Aktivitäten in Syrien abgelehnt und darüber hinaus werden Assad, der syrischen Regierung und der syrischen Armee irrsinnigerweise sogar Verbrechen, wie die derzeitig akute Giftgas-Attacke vorgeworfen.

Damit wird die verbrecherisch agierende syrische Opposition unterstützt, auch durch intensivste Unterstützung der deutschen Medien. Aus den Tätern werden Opfer. Und das nach zahlreichen nachgewiesenen, unsagbaren Verbrechen dieser in Syrien aktiven Gruppierungen, die jetzt zum tausendsten Mal rufen: Assad war es! Assad war es! Weit über 100.000 syrische Soldaten haben im Kampf gegen den vorwiegend aus dem Ausland koordinierten Terrorismus ihr Leben gelassen. Sie hierzulande medial zu erniedrigen, indem man diesen Soldaten, die ihr Land verteidigen, vorwirft, die eigenen Bürger mit Chemiewaffen zu bekämpfen, ist zutiefst unmenschlich und absurd. Dies vehement und permanent zu widerlegen, Assad und Putin punktgenau in genau diesen ihren Anstrengungen gegen den Terrorismus tausendprozentig zu unterstützen, darauf hinweisend, dass jegliche vielleicht sogar teilweise angebrachte Kritik an den Personen Putin und Assad aus rein pragmatischen Gründen vernünftigerweise zurückgestellt werden muss, wäre eine große Chance für DIE LINKE um auch in Hinblick auf die Wahlen massivst zu punkten. Aussagen wie die von Willy Wimmer (CDU), Gauweiler und Seehofer (CSU), Platzeck, Schröder (SPD) und zahlreichen anderen, die Frieden und vor allem die Wiederannäherung an Russland fordern, sollten öffentlich unterstrichen werden. Jegliche Kritik an der Parteizugehörigkeit dieser Personen sollte wiederum aus pragmatischen Gründen zurückgestellt werden.

