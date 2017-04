Chancellor Angela Merkel’s Cabinet agreed on rules that would impose fines of up to 50 million euros (53.4 million dollars) on Facebook, Twitter and other social media platforms.

https://www.yahoo.com/tech/germany-approves-bill-curbing-online-093208900.html

