Interesting that while Trump is talking about Assad and Russia being guilty for gas attack in Idlib, Syria.

Bur Alex Jones, who is until now is strongly supporting Trump is calling it a False Flag attack by CIA backed terrorists in Syria

