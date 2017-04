Similar to 2013 chemical attack, the Western governments, and corporate mainstream media accusing the Syrian government of using chemical weapons, this time in Khan Shaykhun, in Idleb.

Syriana Analysis discusses the disgusting and criminal usage of chemical weapons in Syria, indicating that it is not the Syrian government but the Islamist\terrorist groups behind the attacks.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge