Die vorläufige Entmachtung des Parlaments in Venezuela durch den Obersten Gerichtshof hat im Land und international für heftige Reaktionen gesorgt. Das Gericht hatte die Nationalversammlung, die seit den Wahlen im Dezember 2015 von der rechtsgerichteten Opposition dominiert wird, am Mittwoch die Kompetenzen entzogen.

