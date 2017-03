Die neue US-Regierung legt ihren Fokus im Syrien-Konflikt nicht länger auf den Rückzug von Machthaber Assad. Das gab die UN-Botschafterin Nikki Haley bekannt.

http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/syrien-nikki-haley-usa-assad-absetzung

