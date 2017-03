Das Entschuldungsbündnis „erlassjahr.de“ und das katholische Hilfswerk Misereor haben den Schuldenreport 2017 vorgestellt. Derzeit sind 116 Länder der Welt akut von Überschuldung bedroht. Das sind 33 mehr als noch vor zwei Jahren. Über Hauptursachen, Lösungsansätze und Folgen – Jürgen Kaiser, dem politischer Koordinator von erlassjahr.de.

