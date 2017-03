Политика разрядки, немедленно! Entspannungspolitik jetzt! — Détente now!

http://neue-entspannungspolitik.berlin/?lang=ru http://neue-entspannungspolitik.berlin/ НАТО и Россия всё больше втягиваются во взаимное сдерживание посредством вооружения и угроз вместо того, чтобы выстраивать общую систему безопасности в Европе на основе мер укрепления доверия и безопасности, контроля над вооружениями и разоружения. Действуя таким образом, они пренебрегают своими обязательствами, касающимися создания общеевропейского мирного порядка, укрепления ООН и мирного урегулирования конфликтов при обязательном посредничестве третьей стороны, которые 25 лет назад взяли на себя главы государств Европы и Северной Америки, торжественно подписав Парижскую хартию. Кропотливо выстраивавшееся с того времени доверие оказалось к настоящему моменту разрушено, а мирное решение кризисов и конфликтов затруднено. Отсутствие сотрудничества с Россией угрожает дальнейшей конфронтацией и новой гонкой вооружений, эскалацией украинского конфликта, и распространением на Ближнем Востоке террора и войн, превращающих миллионы людей в беженцев. Европейская безопасность, несмотря на все расхождения в оценках тех или иных внутренних политических режимов, может быть построена только вместе с Россией, но не без России или против России. Это главный урок политики разрядки 60-х и 70-х годов, а именно политики западногерманского правительства Вилли Брандта. В 1971 году Брандт получил Нобелевскую премию мира, вручение которой Нобелевский комитет обосновал тем, что канцлер ФРГ «протянул свою руку ради примирения между давними врагами». Никто не мог тогда знать, что менее чем через 20 лет в Европе мирно падут Берлинская стена и «Железный занавес», ознаменовав тем самым начало нового этапа, и не в последнюю очередь это станет возможным именно начатой Брандтом и продолженной затем политике разрядки. Выход из тупика конфронтации и сегодня возможен только через сотрудничество, через

взаимопонимание с мнимыми «враждебными странами». В 2009 году, в преддверии инаугурации президента Обамы, «архитектор политики разрядки» Эгон Бар, вместе с Гельмутом Шмидтом, Рихардом фон Вайцзекером и Гансом Дитрихом Геншером, призвал в совместном обращении к безъядерному миру: «Ключевым словом нашего столетия является «сотрудничество». Ни одна из глобальных проблем не может быть решена посредством конфронтации или с использованием военной силы». Аналогичные призывы «политических старейшин» звучали и в других странах. В марте 2010 года в Бундестаге ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и Союз 90/Зелёные приняли совместную резолюцию (17/1159), которая помимо прочего требовала «вывода ядерного оружия США из Германии». Требования «новой политики разрядки» стали отчётливо слышны в партиях и среди общественности и в начале 2015 года — перед лицом эскалации украинского кризиса и как знак поддержки соглашений «Минск-II». Эгон Бар и другие снова и снова выдвигали предложения, направленные на ослабление и решение текущих конфликтов методами политики разрядки. Многие, в том числе и известные граждане, выступили с соответствующими декларациями и призывами. Представители церквей, бизнеса, политики и гражданского общества потребовали в одном из совместных заявлений «начать новую политику мира и разрядки, немедленно!». Но все эти призывы остались практически без внимания. Сегодня более чем когда-либо необходимы широкие общественные и политические дебаты о новой политике разрядки. Для того, чтобы содействовать прекращению конфронтации, преодолеть европейский кризис и с пользой для всего мира создать общеевропейскую систему безопасности, основанную на сотрудничестве всех государств от Ванкувера до Владивостока. Инициатива «Новая политика разрядки, немедленно!» выдвинута и подписана (Персональная информация даётся только в виде справочной. Участники инициативы своим призывом желают поддержать межпартийные и международные дебаты о новой политике разрядки. С помощью своего сайта www.neue-entspannungspolitik.berlin они намерены распространить воззвание на английском и немецком языках и создать общедоступный архив о возобновлении политики мира и разрядки): Юлия Бергхофер (Координатор, PNND — «Парламентарии за нераспространение и отмену ядерного оружия» в Германии), д-р Вольфганг Бирманн (политолог / бывший сотрудник проф. Эгона Бара), проф. д-р Петер Брандт (историк и публицист), Франк Бсирске (председатель Объединённого профсоюза работников сферы общественного обслуживания / ver.di), д-р Дан Эллсберг (писатель / член правления Фонда защиты мира в ядерный век; бывший сотрудник Госдепартамента и Пентагона; опубликовал сборник документов «Бумаги Пентагона» о вьетнамской войне), Ульрих Фрей (работает в защиту мира в евангелической церкви в Рейнской области / много лет работает в Платформе гражданского урегулирования конфликтов), Грегор Гирш (Организация за международный диалог и конфликтный менеджмент, IDC, Вена), Райнер Хоффманн (председатель Немецкого объединения профсоюзов / DGB), Андреас Метц(Руководитель департамента прессы и коммуникаций в Восточном комитете германской экономики), д-р Ганс Миссельвитц («Круг Вилли Брандта» / член комиссии СДПГ по основополагающим ценностям), Йорг Пахе (историк / администратор сайта), Вильтруд Рёш-Метцлер (политолог / свободная журналистка / федеральный председатель движения за мир pax christi), проф. д-р Гётц Нойнек (исследователь проблем мира / Пугвашские конференции по науке и международным отношениям), проф. д-р Конрад Райзер (теолог / бывший генеральный секретарь Всемирного совета церквей), Ребекка Шарки (Координатор ICAN / Великобритания), д-р Кристине Швайтцер (исследователь проблем мира / со-управляющий Союза социальной защиты), проф. д-р Хорст Тельчик (с 1983 по 1990 директор и заместитель главы штаба Ведомства федерального канцлера / с 1999 по 2008 руководитель Мюнхенской конференции по безопасности), Эйлин Уэр (Международный координатор PNND / Парламентарии за нераспространение и отмену ядерного оружия / Сооснователь UNFOLD ZERO), д-р Кристиан Випперфюрт (публицист / ассоциированный сотрудник Германского общества по внешней политике / DGAP), Габриэле Витт (соинициатор «Беринского призыва»), Буркхард Циммерманн(соинициатор «Берлинского призыва» / ответственный за призыв «Остановить спираль насилия…» согласно немецкому законодательству о печати), Андреас Цумах (публицист / консультирующий основатель инициативы). Консультанты инициативы: д-р Уте Финкх-Кремер (депутат бундестага / с 2005 по 2015 сопредседатель Союза социальной защиты), Ксантье Холл (IPPNW / Врачи мира за предотвращение ядерной войны, Германия), Мартин Хинрихс (политолог / член правления ICAN в Германии), проф. д-р Гётц Нойнек (Союз немецких учёных (VDW) / Пугвашские конференции по науке и международным отношениям), Германн Винке (журналист и писатель / бывший корреспондент международного радио ARD) и Андреас Цумах. Поддержите инициативу, заполнив находящуюся ниже форму — это значительно облегчит нам работу. Или отправьте письмо Буркхарду Циммерманну.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge