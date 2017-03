21.03.2017

Für eine Fortsetzung des Dialogs mit Russland „auch in eiskalten Zeiten“ hat Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) plädiert. „Ohne Russland oder gegen Russland werden wir keines der aktuellen Probleme lösen können“, betonte er am Montag am Rande einer Veranstaltung des Deutsch-Russischen Forums in Berlin.

Hier weiter: https://de.sputniknews.com/politik/20170321314978814-russland-platzeck-tauwetter/

