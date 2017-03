US-Senator Rand Paul blockiert NATO-Mitgliedschaft Montenegros – McCain: „Sie sind Gehilfe Putins“

Das gab es noch nie: US-Senator Rand Paul hat die bereits ausgehandelte NATO-Mitgliedschaft Montenegros verhindert. Dafür wird er von seinem Senats-Kollegen John McCain als Verräter beschimpft. Paul wehrt sich in einem Interview und erhält Zustimmung aus der Bevölkerung.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/nordamerika/47943-us-senat-blockiert-montenegro-nato-mitgliedschaft/

Russlands Nato-Botschafter nennt größte Fehlkalkulation der USA im 20. Jahrhundert

Die geplante Aufnahme von Montenegro in die Nato verkörpert laut dem russischen Botschafter bei der Allianz, Alexander Gruschko, die von der Bill-Clinton-Administration eingeleitete Politik der offenen Tür, die viele Politologen als größte Fehlkalkulation und strategischen Fehler der USA im 20. Jahrhundert einschätzen.

Hier weiterlesen: https://de.sputniknews.com/politik/20170320314957116-nato-botschafter-fehlkalkulation-usa/

