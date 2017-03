Hier ein paar Fotografien von israelischen Soldaten, die mit Kämpfern von Al-Qaida in Syrien abhängen.

„Israel hat logistische Unterstützung und medizinische Hilfe für Oppositionskräfte in Syrien geleistet – einschließlich Jabhet al-Nusra Terror-Organisation – eine Gruppe die gegen Präsident Bashar Assad kämpft.“

Wir zitieren diesen Satz oft aus einem Al-Masdar-Nachrichtenbericht über die israelische Unterstützung für Syriens „gemäßigte“ Rebellen.

Das ist eine sehr provokative Behauptung. Wie kann aber jemand etwas behaupten?

Maram Susli, auch bekannt als „Syrian Girl erinnerte uns an einige coole IDF / Netanyahu Facebook Fotos.

weiterlesen hier:

http://russia-insider.com/en/just-some-photographs-israeli-soldiers-hanging-out-islamic-extremists-syria/ri19253

