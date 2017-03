Schwerer militärischer Konflikt zwischen Israel und Syrien (telepolis)

Russland schaltet sich ein, während das US-Militär beschuldigt wird, eine Moschee bei Aleppo bombardiert zu haben

Die Lage in Syrien spitzt sich zu. Während die USA beschuldigt werden, eine Moschee bei Aleppo bombardiert zu haben, flogen israelische Kampfflugzeuge Angriffe auf Ziele in der Nähe von Palmyra. Syrische Truppen erwiderten mit Flugabwehrraketen und wollen ein israelisches Flugzeug abgeschossen haben.

Das Pentagon streitet ab, eine Moschee in al-Jina bei Aleppo am Donnerstag bombardiert zu haben. Zuerst wurde Russland und das syrische Regime für die Angriffe verantwortlich gemacht. Das Dorf ist in der Hand von „Rebellen“, die mit diesen kooperierenden Weißen Helme bezichtigen nun die USA des Angriffs. Über 40 Menschen, manche sprechen von mehr als 70, seien getötet worden, in der Moschee, die völlig zerstört wurde, hätten sich 300 Menschen aufgehalten.

https://www.heise.de/tp/features/Schwerer-militaerischer-Konflikt-zwischen-Israel-und-Syrien-3658320.html

