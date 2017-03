Deutsche Experten sehen immer mehr Entwicklungs- und Schwellenländer in eine unter Umständen dramatische neue Schuldenkrise rutschen. »Der anhaltende Abwärtstrend ist besorgniserregend«, erklärte Jürgen Kaiser von der Initiative Erlassjahr.de am Freitag im baden-württembergischen Baden-Baden am Rande eines Treffens der G-20-Finanzminister.

